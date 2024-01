Le ultime sul futuro di Moise Kean, attaccante della Juventus, dopo gli interessi del Monza. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Moise Kean avrebbe detto no alla possibilità di trasferirsi in prestito per 6 mesi al Monza. L’attaccante della Juventus ha infatti chiesto alcuni giorni di riflessione per prendere una decisione sul suo futuro.

Oltre al Monza su Kean c’è anche l’interesse della Fiorentina e del Bologna che lo prenderebbero sempre in prestito.

