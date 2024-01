Le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, sul futuro di Kylian Mbappé con i parigini. I dettagli

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a RMC Sport del futuro di Kylian Mbappé.

PAROLE – «Naturalmente voglio che Kylian rimanga, questo è certo. È il miglior giocatore del mondo e il miglior club per Mbappé è il Psg. È al centro di tutto. Kylian è un grande uomo, un grande giocatore, ma anche una grande persona. Come ha detto dopo la Supercoppa, ha un accordo con me. Non voglio parlare di soldi, né dire quanto vale l’accordo. Abbiamo un ‘gentleman agreement’, il nostro accordo non è una questione di soldi. È tra un giocatore e il presidente del club, il direttore sportivo e l’allenatore: è più di un accordo firmato. Davvero chiedo a tutti di lasciare in pace Kylian. Lasciateci in pace, stiamo bene. Ho fiducia in lui, Mbappé non farà mai nulla contro il club. Messi? Ho un grande rispetto per lui, ma se qualcuno parla male del Paris Saint-Germain dopo la sua partenza, non va bene. Non è questo il rispetto. Non è un cattivo ragazzo, ma la cosa non mi piace. Non vale solo per lui, ma per tutti. Parliamo quando siamo insieme, non quando non ci siamo. Non è il nostro stile».

