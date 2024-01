Spuntano nuove indiscrezioni sulla maglia home che l’Inter sfoggerà nella stagione 2024-2025

Emergono degli aggiornamenti riportati da Footy Headlines sulla possibile maglia home dell’Inter 2024-25 dopo le prime indiscrezioni lanciate qualche settimana fa. Il portale segnala come ci siano dei dubbi in merito ai leak usciti recentemente e che una fonte molto affidabile ha confidato che servirà pazienzsa in merito alla prima divisa nerazzurra per la prossima stagione.

H sottolinea che comunque la maglia dovrebbe essere una delle più rivoluzionarie della storia del club: i colori dovrebbero essere sempre il nero e il blu classici dell’Inter e il logo di Nike bianco. Ma solo i colori saranno classici: «la maglia è dotata di un abbagliante design a strisce mimetiche, creando un look spettacolare».

L’articolo Inter, nuovi dettagli sulla maglia 2024-25 – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG