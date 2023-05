L’ex difensore Lele Adani si è ricreduto dopo il derby di andata ed ha dovuto rivedere il suo pronostico.

Lele Adani alla BoboTv ha criticato il Milan; ecco le sue impressioni anche sulla gara di stasera. “Lautaro 24 gol, Giroud 13. Dzeko 14, Rebic 3. Lukaku 12, Origi 2. Correa 4, Ibrahimovic 1. Io avevo detto che il Milan avrebbe passato il turno, ma ora devo cambiare pronostico. In questo momento il Milan non è “gioca o non gioca Leao”, ci sono problemi di diversa natura: prende dei gol incredibili, ne ha presi 41, è molto vulnerabile”.

Rafael Leao

“Ho sempre creduto nel Milan e nel lavoro di Pioli, e nella loro capacità di vincere da sfavoriti. Onestamente, dopo l’andata e vedendo la condizione del Milan di adesso, gli do il 5% di possibilità. Poi si va in campo e si vede. La cosa che può accadere è solo che l’Inter faccia un sacco di regali di Natale. La vedo molto dura. pronostico? Confermo quello che ho detto prima dell’andata: 1-1“.

