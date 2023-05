L’ex estremo difensore Luca Marchegiani ha analizzato come i nerazzurri arrivano al derby di stasera.

Luca Marchegiani ha parlato di Inter-Milan a Tuttosport. “Queste sono partite che ti rimangono dentro, che puoi raccontare per sempre. La partita è ancora aperta. Ma molte delle possibilità del Milan dipenderanno dalle condizioni di Rafael Leao… Un errore solo può commettere l’Inter: credere che la pratica sia chiusa. Ma non credo che succederà. Perché conosco Simone Inzaghi, perché l’Inter è una squadra troppo esperta per cadere in questa tentazione. Io non sono mai troppo sorpreso delle critiche fatte agli allenatori che vengono da grandi risultati”.

Simone Inzaghi

“Fa parte del gioco. Credo che il primo a non essere soddisfatto del Milan sia proprio Pioli. Ma il cammino che ha fatto in Champions League è stato sorprendere, prestigiosissimo. Inaspettato come quello dell’Inter… Se uno guarda solo i risultati era difficile far di più di quello che probabilmente l’Inter farà alla fine di questa stagione. Se guardiamo invece l’andamento allora la squadra poteva fare di più. È mancata la capacità di rimanere in corsa per lo scudetto con il Napoli. Ma è un problema che hanno avuto anche alle squadre. Io penso che giocherà Dzeko. Guardando la sfida di andata sarebbe anche una scelta logica perché Edin ha fatto una gara eccezionale. Mi aspetto un’Inter che non vorrà fare una partita esclusivamente di attesa, di gestione perché sanno che sarebbe il modo più sbagliato di gestire il vantaggio“.

