L’ex difensore Lele Adani fa un passo indietro e torna sulla vittoria col minimo scarto dei nerazzurri in Champions League. Le modalità della vittoria dell’Inter contro l’Arsenal continua a far discutere. Le considerazioni di Lele Adani, espresse durante una chiacchierata su a Viva El Futbol su Twitch, riguardano non solo l’esito della partita, ma anche le scelte tattiche che hanno portato i nerazzurri a ottenere risultati così importanti in Champions League. L’analisi Il commento di Adani si sofferma particolarmente su come Inzaghi, nonostante un centrocampo tutto nuovo, sia riuscito a portare a casa una preziosa vittoria. L’Arsenal è una squadra di alto livello, nonostante l’assenza di giocatori chiave come Rice, Calafiori e Odegaard: questo accresce i meriti dei nerazzurri per la vittoria. Un modello di gioco da ridefinire? Dal punto di vista tattico, Adani non manca di evidenziare una differenza sostanziale rispetto al passato dell’Inter. Se una volta i nerazzurri […]

