Il commissario tecnico della nazionale italiana aggiorna la situazione sullo stato dei lavori nella sua squadra alla vigilia di importanti fare di Nations League. Luciano Spalletti in conferenza stampa si è concentrato anche sulla lotta Scudetto, su quanto accaduto in Inter-Napoli e sulle caratteristiche di Bastoni. “Ai ragazzi stamattina ho fatto i complimenti per come stanno conducendo la stagione, stanno evidenziando un buon calcio e c’è questa competitività che fa bene un po’ a tutti”. “È il raduno del seguito, dobbiamo dare continuità rispetto a quanto fatto vedere fin qui. Stamattina quando abbiamo incontrato i ragazzi, siccome c’è poco tempo, ho subito messo in evidenza qualcosa che sia la sintesi di tutto“. Sul campionato “Si vedono bellissime partite, molto tirate e incerte come Inter-Napoli. E squadre di livello più basso che danno filo da torcere alle più attrezzate: questo fa crescere il movimento e questo ci permette di prendere più calciatori”. I […]

