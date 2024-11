Nerazzurri e partenopei si dividono la posta nel big match di ieri lasciando tutto come prima per quel che riguarda la lotta Scudetto. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianni Visnadi sceglie di commentare Inter-Napoli di ieri focalizzandosi sulle prestazioni molto deludenti di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. “Aspetti i bomber e invece spuntano i registi. Calha dopo McTominay; uno a uno e palla al centro, anzi tutti a casa”. C’era una volta la LuLa, sappiamo com’è finita. Ieri fratelli di Inter, oggi nemmeno si parlano”. Polveri bagnate “Solito saluto stiracchiato in mezzo al campo, poi l’eclissi è pressoché totale per entrambi. Per Lukaku tanti insulti, molti fischi, qualche calcio dall’ex amico Acerbi e pochi palloni veramente buoni da giocare. Il migliore glielo dà per sbaglio proprio Calhanoglu, verso la fine del primo tempo e col Napoli già avanti di un gol. Acerbi salva tutto e tutti in scivolata su […]

