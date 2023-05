Adani Caressa, botta e risposta sui social! Ecco cosa è successo tra i due giornalisti, la ricostruzione completa

Botta e risposta sui social tra Daniele Adani e Fabio Caressa. Si comincia dalle parole di quest’ultimo.

#Caressa attacca #Adani: “Occhio che con la storia del servilismo viene meno la democrazia stessa…” pic.twitter.com/viLn4KXTuM — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) May 29, 2023

PAROLE – «Uno è servo perché prende informazioni, perché sa delle notizie, perché non la pensa come te? Questa è diventata una cosa gravissima nel pallone. Nel pallone si discuteva, si litigava, ci si arrabbiava, ma io vi ricordo che questo che o la pensi come me che ho un’idea ideologica o non la pensi come me, occhio ragazzi perché così si fa riferimento ad altre cose che col pallone non c’entrano niente. Occhio perché ragazzi sono le basi della democrazia che vengono attaccate in questo modo».

Lele Adani ha replicato con questa Instagram stories.

L’ex difensore ed ora commentatore ha pubblicato la definizione della parola servilismo.

