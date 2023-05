Calendario Serie A 38ª giornata: Udinese-Juve in contemporanea con altre tre partite. Il comunicato ufficiale della Lega

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato che le gare Atalanta-Monza, Milan-Hellas Verona, Roma-Spezia e Udinese-Juve debbano iniziare in contemporanea domenica 4 giugno alle ore 21.00.

Inoltre, «si dispone che il termine di tolleranza per l’attesa della presentazione delle squadre in campo sia ridotto a 5 minuti per le sopra elencate gare».

