Paolo Bargiggia, giornalista, ha scritto questo messaggio su Allegri dopo la sconfitta della Juve contro il Milan

Paolo Bargiggia, attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso il suo pensiero sul futuro di Massimiliano Allegri dopo Juve Milan.

Purtroppo l’esigenza primaria della @juventusfc nella prox stagione (limitare al max i costi) lo tiene ancora inchiodato alla panca. E non esistono clausole di fuga anticipata come scrivono certi pappagalli. Speriamo nel miracolo e nel colpo di scena finale per il bene del club. https://t.co/VFO2tTOBFJ — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 29, 2023

PAROLE – «Purtroppo l’esigenza primaria della Juventus nella prossima stagione (limitare al massimo i costi) lo tiene ancora inchiodato alla panca. E non esistono clausole di fuga anticipata come scrivono certi pappagalli. Speriamo nel miracolo e nel colpo di scena finale per il bene del club».

The post Bargiggia su Allegri: «Inchiodato alla panchina della Juve. Ma speriamo nel miracolo per il bene del club» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG