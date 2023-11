Adani: «Chiesa picchiato per tutto il primo tempo, apprezzo che non si è mai arreso». Le parole all’intervallo di Italia Macedonia

Adani nell’intervallo di Italia Macedonia del Nord ha commentato la prestazione fornita da Chiesa nel primo tempo della partita. Queste le parole a Rai 1 sull’attaccante della Juve autore di una doppietta.

ADANI SU CHIESA – «Chiesa è all’80%. Di lui apprezzo che è stato picchiato per tutto il primo tempo e non si è mai arreso. Potremmo risparmiarlo per l’Ucraina…».

