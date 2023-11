Jorginho, l’incubo rigori con l’Italia continua: errore clamoroso dal dischetto contro la Macedonia del Nord – VIDEO

Per Jorginho l’incubo rigori con l’Italia continua contro la Macedonia del Nord. Il centrocampista si è fatto neutralizzare dal dischetto dal portiere Dimitrievski fallendo in modo clamoroso il penalty concesso grazie allo juventino Gatti.

Per il giocatore dell’Arsenal si tratta del terzo rigore sbagliato di fila in Nazionale dopo quelli falliti contro la Svizzera, rivelatesi poi decisivi per la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale 2022.

