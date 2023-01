Lele Adani, noto opinionista, critica la decisione di Nicolò Zaniolo di rompere con la Roma proprio in questo momento

Negli studi di 90′ minuto, Lele Adani ha criticato Zaniolo per la sua rottura con la Roma.

LE PAROLE – «Il giocatore per primo ha forzato la sua eventuale cessione senza però portare un acquirente, è tutto sbagliato nei tempi e nei modi. Il primo a perderci è proprio Zaniolo, che perde tempo per giocare, crescere e migliorare in quello che è il suo percorso. Scamacca ha la sua età ma è andato al West Ham, che in classifica è messo meglio. Adesso ricucire coi giallorossi diventa difficile».

