Milan Skriniar può andare al PSG già ora Secco no dell’Inter all’ultima offerta del club parigino: la nuova richiesta

Come riferito da L’Equipe, il PSG sta lavorando per portare Milan Skriniar in Francia già in occasione di questo mercato invernale.

L’accordo tra lo slovacco e i francesi è ormai stato raggiunto, ma l’Inter ha per ora rifiutato l’offerta da 10 milioni dei parigini. La nuova richiesta Almeno 15 milioni per lasciar andare subito il giocatore.

L’articolo Skriniar al PSG già ora No dell’Inter all’ultima offerta: la nuova richiesta proviene da Calcio News 24.

