Le parole di Adani dopo il ko della Juve con il Monza del rosso di De Maria: «L’ultima volta in cui è stato espulso era cinque anni fa»

Daniele Adani, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta della Juve con il Monza. Di seguito le sue parole sul rosso ad Angel Di Maria.

«Con il fallo commesso sembra che abbia già preso tutta la negatività che c’è in questa squadra, si nota tutto il suo nervosismo. Dall’ultima volta in cui è stato espulso sono passati cinque anni, una domanda me la farei».

L’articolo Adani: «Di Maria ha preso la negatività della Juve» proviene da Calcio News 24.

