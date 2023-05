Daniele Adani ha parlato a 90′ minuto dopo il successo dell’Inter col Sassuolo, soffermandosi sulla lunghezza della rosa

Con queste parole Lele Adani descrive l’Inter dopo la vittoria conseguita a San Siro contro il Sassuolo:

INTER SASSUOLO- «Dzeko non ha fatto solo il gol, è stato il migliore in campo assieme a Mkhitaryan quindi nel momento del bisogno l’Inter ti va a confermare la bontà della rosa, anzi una rosa eccellente che si può permettere Lukaku in panchina. Secondo me giocherà Dzeko. L’Inter è in una scia positiva, molto concentrata e applicata, è nel miglior momento dell’era Inzaghi».

L’articolo Adani: «E’ il miglior momento dell’Inter di Inzaghi. Col Milan…» proviene da Inter News 24.

