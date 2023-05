L’ex centrocampista Massimo Ambrosini crede che il risultato del derby sia ancora aperto.

Alla Milano Football Week Massimo Ambrosini ha detto la sua sul derby. “La partenza dell’Inter ha stupito un po’ tutti nella veemenza in cui l’ha esercitata. Siamo tutti consapevoli che nel calcio le situazioni vanno finite, quindi penso che entrambe le squadre abbiano la sensazione di doverla ancora conquistare, ed il Milan che non l’ha completamente persa”.

Edin Dzeko

“Per ribaltare il risultato dell’andata la squadra di Pioli deve fare gol il prima possibile e non deve spaventarsi di fronte alla forza fisica dell’Inter. Deve giocare tecnicamente meglio dell’andata e deve concedere ovviamente meno. L’Inter dal canto suo ha una sicurezza che deriva dagli ultimi derby, che comunque ha gestito in un certo modo. Mi hanno chiesto prima come potrebbero sentirsi i giocatori, secondo me da entrambe le parti non c’è né rassegnazione né certezza“.

L’articolo Ambrosini: “La partenza veemente dell’Inter ha sorpreso tutti, il Milan deve segnare subito se vuole ribaltare il risultato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG