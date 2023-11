Lele Adani ha detto la sua sulla formazione dell’Italia che domani affronterà l’Ucraina, e in cui Frattesi sarà titolare: il commento

Ai microfoni di Rai Sport, Lele Adani approva a pieni voti la scelta operata dal ct dell’Italia Luciano Spalletti di schierare il nerazzurro Frattesi titolare nella partita di domani con l’Ucraina.

LE PAROLE- «Frattesi sta facendo una grande stagione, poi è riposato. Contro l’Ucraina a Milano ha fatto due gol diversi, dimostrando in occasione della seconda rete di avere la gamba per fare la prima pressione. In una partita come quella di domani, dove ci sarà anche da contrastare, penso sia un giocatore da schierare subito»

