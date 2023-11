Il vice presidente dell’Inter Zanetti ha raccontato un retroscena sul suo arrivo in nerazzurro, prima di diventarne la bandiera

Nell’intervista concessa a Verissimo, il vice presidente dell‘Inter Javier Zanetti racconta del suo arrivo inaspettato in nerazzurro.

ARRIVO ALL’INTER – «L’Inter è stata una chiamata inaspettata. In Argentina giocavo nel Benfield, che non è una squadra così grande. Mi ricordo che ero in Sudafrica per un’amichevole con la Nazionale, il nostro allenatore era Passarella che era stato un giocatore dell’Inter. Mi chiamò in camera e mi disse: “Vieni che ti devo dare una notizia”.

Stiamo parlando del ’95, era arrivato un fax! Diceva: “F.C. Internazionale compra Javier Zanetti”. Pensai: “Non può essere vero, sto iniziando la mia carriera e subito questa opportunità!”. Andai subito in camera mia e chiamai Paula e i miei genitori, chiesi loro di guardare il telegiornale per chiedere se era una notizia vera, ed era vera! Arrivai qui pieno di sogni, e con la consapevolezza che era la mia grande opportunità».

L’INTERVISTA INTEGRALE A ZANETTI

L’articolo Zanetti sull’arrivo all’Inter: «E’ stata una chiamata inaspettata» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG