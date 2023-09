L’ex difensore Lele Adani ha indicato la sliding door per i nerazzurri: dalla Primavera in poi la squadra di Inzaghi ha sbagliato pochissimo.

Lele Adani alla BoboTv ha analizzato la splendida prova dell’Inter contro la Fiorentina. “Lo spartiacque sono stati i due mesi finali dell’anno scorso. Hanno creato dei presupposti che sono rimasti anche quest’anno”.

esultanza a fine gara Inter

“Contro la Fiorentina è stata la migliore Inter, ma io vedo una squadra che va a 60 all’ora. Fa due o tre scambi e arriva in porta, sta andando col pilota automatico nelle sue rotazioni con Thuram che è l’unico giocatore nuovo. Il livello del calciatore non si discute, è entrato in campo in una finale del Mondiale. Mi sembra che i movimenti li abbia assimilati velocemente”.

