Non solo la Coppa d’Africa: a gennaio si disputerà la Coppa d’Asia e in Serie A ci sono tre giocatori che potrebbero essere convocati

Non ci sarà soltanto la Coppa d’Africa a chiedere pegno alle squadre di Serie A a gennaio, ma questa stagione ci sarà anche la Coppa d’Asia, che si terrà in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio.

Oltre agli africani quindi, anche i calciatori asiatici lasceranno il campionato per un mese: si tratta di Eldor Shomurodov del Cagliari, eleggibile per l’Uzbekistan, il laziale Daichi Kamada per il Giappone a Sardar Azmoun della Roma per l’Iran.

