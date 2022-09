Sono queste le parole di Lele Adani, che alla BOBO TV parla così del match disputato tra il Milan e Napoli.

Ecco le parole di Lele Adani, l’ex giocatore parla alla BOBO TV della sfida disputata tra Milan e Napoli: “Il Milan meritava di più. Pioli è stratega, poi dopo uno può dire ‘avrei fatto giocare quello o non quello’, ma il Milan fino al 90esimo ha preso una traversa. Anche quell’azione è stata costruita, però Kalulu è arrivato sul lato debole a chiudere. Ieri abbiamo visto due squadre che hanno giocato a calcio. Chi ha perso dice ‘siamo arrabbiati’, non delusi. E’ diverso.“

Milanello

Conclude così: “Le scuse nessuno le trova. Il Napoli non ha giocato con dieci uomini in area di rigore. Entrambe ripartivano. Chi dominava creava le condizioni per tenerti basso e creare occasioni. Il gol di Simeone nasce da Simeone. Simeone quando lavora quella palla e rientra sul campo, ha un centrale in ritardo. Lui lavora bene la palla e scarica la palla, e la chiama. Quella partita l’abbiamo vista senza Osimhen e Leao: cosa chiedere di più?“

