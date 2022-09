Il giornalista Sebastiano Vernazza parla alla testata della Gazzetta dello Sport sul Milan e De Ketelaere.

Sono queste le parole di Sebastiano Vernazza, il giornalista parla alla Gazzetta dello Sport del Milan e di De Ketelaere: “Non ha senso lanciare allarmi sul Milan per una sconfitta al fondo di un match bellissimo, in cui la squadra di Pioli è stata a lungo al potere. Non è neppure sano ricercare la pagliuzza, per esempio dubitare di Charles De Ketelaere. Le qualità del ragazzo sono nitide e si sono intraviste anche domenica notte.“

Charles De Ketelaere

Aggiunge il giornalista: “De Ketelaere ha servito la palla per il tiro di Messias e ha attivato Hernandez sulla sinistra per l’azione che ha portato all’1-1 di Giroud. Due passaggi che possono sembrare facili, scontati, ma è tipico dei grandi rendere semplice il difficile. De Ketelaere deve soltanto prendere confidenza con la nuova dimensione e andare oltre l’assist, regalarsi una giocata appariscente: la progressione a testa alta o il tiro inappellabile, colpi che ha in repertorio.“

