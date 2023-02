Sono queste le parole di Adani, ecco cosa dice l’ex difensore dell’Inter a BoboTV sul Milan dopo il Tottenham.

Ecco le parole di Lele Adani, l’ex calciatore parla alla BoboTV del Milan, ecco cosa dice: “Diamo una conferma: il Milan non opera sul mercato a caso perché Thiaw fatto una grandissima partita, perché è veloce, forte fisicamente, tecnico, aggressivo… Peccato per i due goal sbagliati da De Ketelaere e da Thiaw perché il vantaggio andava allungato il margine in vista del ritorno. Ho visto una grande atmosfera.“

Conclude così: “per il suo stato attuale delle cose il Milan ha abbastanza convinto; quando si diceva che non bastano quelle due partite in cui si è cambiato l’assetto, ma poi qua abbiamo detto questo: se una squadra cambia, cerca per fare due passi in avanti, anche eventualmente di rischiare di farne uno indietro come secondo me ha fatto, ma dentro la prospettiva del lavoro, secondo me il lavoro oggi si è visto e il Milan ha vinto con merito.“

