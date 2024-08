I nerazzurri non hanno esordito in stagione come ci si aspettava non riuscendo ad andare oltre il pareggio contro il Genoa.

L’ex giocatore ora opinionista Lele Adani, ospite alla “Domenica Sportiva” su Rai 2, ha gettato uno sguardo critico sull’Inter di Simone Inzaghi, sollevando dubbi su una delle scelte tattiche più discusse: l’utilizzo del tridente d’attacco composto da Mehdi Taremi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

I dubbi

Secondo Adani, l’idea di schierare insieme dal primo minuto i tre centravanti risulta poco convincente. L’ex giocatore sostiene che tale scelta non sia in linea con la mentalità del tecnico nerazzurro né con le caratteristiche intrinseche dei giocatori stessi.

Lautaro Martinez

L’analisi

L’ex difensore ha poi focalizzato l’attenzione sul match contro il Genoa, sostenendo che, nonostante il risultato non brillante, l’Inter abbia mostrato un gioco dominante, anche se ci sono diversi aspetti che hanno fatto pensare alle 13 sconfitte di 2 anni fa.

Il paragone

Allora i nerazzurri persero un elevato numero di partite ma la qualità del gioco e i tiri in porta difficilmente mancavano. La squadra di Inzaghi creava tantissime occasioni ma faticava a convertirle in goal finendo anche per scoprirsi e subire reti: l’Inter faticò in campionato collezionando un distacco enorme dal Napoli capolista. I tifosi nerazzurri fanno gli scongiuri e si augurano che questa stagione termini in maniera molto diversa rispetto a quella di 2 anni fa, quando la squadra riuscì a raggiungere la qualificazione in Champions non senza qualche patema.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG