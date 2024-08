Trovata la quadra tra l’Independiente e il Talleres che permette all’Inter di presentare l’offerta decisiva e regalare ad Inzaghi una nuova opzione

Nel mondo del calcio, il mercato dei trasferimenti è sempre in fermento, con i club alla ricerca della prossima stella emergente. L’Inter, con un occhio sempre attento ai giovani talenti, sembra aver messo nel mirino Tomas Palacios, un difensore centrale mancino argentino, classe 2003. La sua potenziale acquisizione si inserisce in un contesto di necessità tattiche specifiche per la squadra nerazzurra, che cerca rinforzi per la propria retroguardia.

La ricerca di un difensore mancino

Il bisogno dell’Inter di trovare un giovane difensore centrale mancino emerge dalla volontà di dare respiro ad uno dei suoi pilastri, Alessandro Bastoni. La scelta di puntare su un talento emergente come Palacios non è casuale ma risponde a precise esigenze tecniche e tattiche. Il profilo di Palacios, infatti, sembra calzare perfettamente con ciò che i campioni d’Italia cercano, unendo gioventù e una naturale inclinazione per il lato sinistro della difesa.

Simone Inzaghi

Il complesso accordo tra Talleres e Rivadavia

Il percorso per portare Palacios all’Inter è stato tutt’altro che semplice. Il giocatore, sebbene militi nelle fila dell’Independiente Rivadavia, appartiene al Talleres, che lo ha ceduto in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra Talleres e Independiente Rivadavia gioca un ruolo cruciale nella trattativa per il passaggio di Palacios all’Inter. L’Independiente ha l’opportunità di acquisire il 50% del cartellino del giocatore nel corso del 2024 per 2 milioni di euro, con la possibilità di acquistare la restante parte nel 2025 per la stessa cifra.

L’intesa che avvicina Palacios all’Inter

La volontà dell’Inter di assicurarsi Palacios ha richiesto che le due squadre argentine trovassero un accordo economico che consentisse al Talleres di riprendersi il giocatore e successivamente trasferirlo. La complessa intesa tra Talleres e Independiente Rivadavia, dunque, ha spianato la strada ai nerazzurri per avvicinarsi significativamente all’acquisto del giovane difensore argentino per circa sei milioni, con tanto di avvallo di Oaktree. Questa mossa strategica dimostra l’abilità dei dirigenti dell’Inter nel navigare le complessità del mercato dei trasferimenti per portare a casa talenti promettenti.

Nuova linfa per Inzaghi

Il potenziale arrivo di Tomas Palacios all’Inter apre interessanti prospettive per la squadra milanese. Non solo si tratterebbe di un investimento sul futuro, data la giovane età del calciatore, ma anche di un importante rinforzo per la difesa, in particolare nel ruolo di braccetto sinistro. Le abilità di Palacios come difensore centrale mancino si integrerebbero perfettamente con le esigenze tattiche dell’Inter, offrendo nuove soluzioni a Simone Inzaghi per gestire al meglio l’assetto difensivo della squadra. Resta da vedere come questa trattativa si evolverà nelle prossime settimane, e se Palacios indosserà effettivamente la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

