La cessione avverrà sotto forma di prestico con diritto di riscatto. Il giocatore, molto amato dai tifosi rossoneri, si è convinto ad accettare

Nel vibrante mondo del calcio, le trattative di mercato sono tanto importanti quanto le vittorie sul campo. La nuova Juventus di Thiago Motta ha recentemente dato segnali chiari della sua ambizione a rafforzare la rosa, siglando un accordo che porterà Pierre Kalulu, versatile difensore francese del Milan, a vestire la maglia bianconera. Questa mossa di mercato non solo acuisce l’interesse per le dinamiche tra i club italiani ma segna anche un momento significativo per la carriera del giovane difensore sotto la guida tecnica dell’ex allenatore del Bologna dei miracoli.

Pierre Kalulu

L’arrivo di Kalulu alla Juventus

Dopo un esordio stagionale promettente che ha visto la squadra di Thiago Motta trionfare con un solido 3-0 contro il Como, la Juventus riceve ulteriori buone notizie lontano dal rettangolo di gioco. Pierre Kalulu, protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, si appresta a cambiare casacca trasferendosi a Torino. Il passaggio del difensore è previsto avvenga con la formula del prestito con diritto di riscatto, un’operazione che enfatizza la stima e il valore riconosciuto al giocatore da parte della dirigenza bianconera.

Le cifre dell’accordo

La trattativa, che ha richiesto giorni di riflessioni e discussioni, si è conclusa con il consenso del giocatore e l’appoggio delle due società coinvolte. Il Milan percepirà immediatamente 3 milioni di euro per il prestito del giocatore; successivamente, la Juventus avrà l’opzione di acquisire definitivamente Kalulu al termine della stagione per circa 14 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi altri 3 milioni di euro sotto forma di bonus. Evidentemente, nel patto è inclusa anche una clausola a tutela del Milan, che si è assicurato il 10% delle quote su una futura rivendita del giocatore, condizione che sarà effettiva a partire dal 2025, qualora il passaggio del francese divenisse permanente.

E il Milan?

L’accordo è ormai alle battute finali, con le parti previste riunirsi di nuovo per l’ufficializzazione e la formalizzazione del contratto. La conferma dell’acquisto di Kalulu da parte della Juventus non è solo un segnale di consolidamento della squadra in vista della competizione sia nazionale che internazionale ma rappresenta anche una sfida professionale per il giovane difensore, che sotto la guida di Thiago Motta avrà l’opportunità di dimostrare la sua versatilità e il suo valore sul campo, potendo essere impiegato sia come centrale che come terzino. Proprio la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni difensive sarà sicuramente una perdita per il Milan che però nell’ultima stagione ha visto Kalulu scendere in campo col contagocce con sole undici presenze stagionali. Sulla cessione probabilmente pesa anche la difficoltà del Milan nel presentare le liste per le competizioni da cui Kalulu sarebbe stato escluso ma senz’altro intristirà un pochino tutti i milanisti che ricorderanno Kalulu come uno dei principali artefici dell’ultimo splendido scudetto del Milan di Pioli.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG