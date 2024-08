Il pareggio conquistato a tempo scaduto nella prima giornata non evita al nuovo allenatore rossonero critiche anche molto pesanti.

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Torino, un risultato che ha sollevato non poche questioni. Il club affidando la panchina a Paulo Fonseca si augurava di cambiare direzione ma l’inizio non è stato confortante. Siamo però solo alla prima giornata e ci si augura che il lusitano faccia tesoro di quanto accaduto sabato scorso.

Formazione più che contestata

Le scelte di Fonseca, soprattutto per quanto riguarda la formazione iniziale, hanno alimentato dibattiti e preoccupazioni all’interno della comunità di tifosi e critici. Il tecnico portoghese ha operato alcune scelte ritenute audaci, come l’impiego di Ruben Loftus Cheek nel ruolo di mediano e di Alexis Saelemaekers come terzino sinistro: i due, schierati fuori ruolo, sono stati tra i peggiori in campo. Nell’occhio del ciclone anche la scelta di preferire Malik Thiaw a Matteo Gabbia al centro della difesa.

Marco Giampaolo

L’alibi

Nonostante il pareggio, è evidente che il cammino del Milan sotto la nuova guida tecnica sia appena iniziato. Paulo Fonseca ha ereditato quasi integralmente la formazione dell’era Pioli, con Alvaro Morata come unica novità significativa. Le scelte di formazione sono state inevitabilmente condizionate dal ritorno tardivo dei nazionali.

La bordata

Il Giornale ci va giù pesante sostenendo che l’esordio di Fonseca ricordava quello di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. I tifosi ovviamente fanno gli scongiuri e si augurano che le cose vadano in maniera totalmente differente.

