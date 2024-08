La scadente prestazione di Malick Thiaw contro il Torino ha sollevato di nuovo più di un dubbio sul reale valore del tedesco.

In un mondo calcistico dove le storie di ascesa e declino si intrecciano con la velocità di una partita al cardiopalma, quella di Malick Thiaw con la maglia del Milan si può riassumere come un copione ricco di alti e bassi. Giunto tra le fila rossonere nell’estate del 2022, questo giovane difensore tedesco aveva rapidamente catturato l’attenzione per le sue prestazioni sorprendenti, in particolare durante il memorabile scontro con il Tottenham negli ottavi di Champions 2022/23. Tuttavia, a distanza di poco tempo, Thiaw si ritrova a dover affrontare un momento di incertezza, segnato da prestazioni meno convincenti e da una partita decisamente sottotono contro il Torino all’esordio in campionato.

L’arrivo e l’impatto iniziale

Il passaggio di Malick Thiaw dallo Schalke 04 al Milan per circa 5 milioni rappresentava una scommessa per la dirigenza rossonera, guidata all’epoca da Paolo Maldini e Ricky Massara. Nonostante un inizio in sordina, con poche presenze nei primi mesi, il difensore classe 2001 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, diventando una pedina fondamentale dell’undici di Stefano Pioli. L’esaltante performance nel doppio confronto con il Tottenham lo ha definitivamente lanciato nell’olimpo dei giocatori da tenere d’occhio, culminando con la convocazione nelle fila della nazionale tedesca.

Malick Thiaw

Un inatteso stop

Tuttavia, la carriera di Thiaw al Milan ha subìto uno scossone significativo a causa di una lesione al bicipite femorale, avvenuta durante la partita a San Siro nello scorso girone di Champions League contro il Borussia Dortmund il 28 novembre 2023. Questo infortunio ha tenuto il giocatore lontano dai campi per due mesi e mezzo, un’assenza pesante per i rossoneri che in quel momento perdevano un elemento chiave della difesa in un periodo cruciale della stagione.

Un ritorno stentato

Il rientro in squadra a metà febbraio avrebbe potuto rappresentare un nuovo inizio, ma la realtà si è rivelata più complessa. Nonostante continuasse a essere utilizzato come titolare, le prestazioni di Thiaw e del Milan in generale hanno risentito di una mancanza di obiettivi chiari verso la fine del campionato. L’arrivo di Pavlovic come nuovo difensore centrale e le voci di un possibile trasferimento del tedesco hanno influito sul morale del giocatore, culminando in una prova chiaramente negativa nella partita contro il Torino, caratterizzata da errori individuali significativi e decisivi.

Alla ricerca di un riscatto

Davanti a Thiaw si prospetta ora la necessità di un riscatto personale, di dimostrare che le serate di Champions non sono state un’eccezione ma rappresentano il suo vero valore. Per farlo, sarà essenziale ritrovare la concentrazione e la forma che lo avevano contraddistinto nelle sue prime apparizioni in rossonero. Inoltre, l’ambiente Milan, compresa la nuova gestione tecnica guidata da Paulo Fonseca, dovrà sostenere il giocatore in questo delicato percorso di ritorno ai livelli che tutti si aspettano da lui anche alla luce della cessione di Kalulu alla Juventus.

In conclusione, la storia di Malick Thiaw al Milan è ancora tutta da scrivere. Tra prestazioni di alto livello e momenti di difficoltà, il giovane difensore tedesco si trova ora di fronte all’opportunità di dimostrare il suo valore e di riaffermarsi come una colonna portante della difesa rossonera. Il futuro è incerto, ma le qualità e il potenziale dimostrati in passato lasciano ben sperare per una ripresa e per un futuro ricco di soddisfazioni.

