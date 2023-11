L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, si è espresso così sull’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, in vista di Ucraina Italia

Intervistato da TMW in vista della sfida di stasera tra Ucraina ed Italia per le qualificazioni ad Euro 2024, Lele Adani ha parlato così di Federico Dimarco, sottolineando il momento di forma dell’esterno dell’Inter.

LE PAROLE – «Mi è piaciuto questo modo di costruire, di giocare in ogni zona del campo. Questa voglia di trovare sempre una soluzione alla pressione avversaria. Menzione speciale per Dimarco che riesce ad andare in mezzo al campo e a dare questa linea di passaggio. Venerdì sera dava sempre una soluzione alternativa se Jorginho veniva marcato a uomo da Bardhi. Dimarco riesce a ricoprire due-tre ruoli, interpreta il terzino moderno anche in costruzione. Contro la Nord Macedonia si alternava a Bonaventura e Barella come centrocampista di qualità. E’ stata la cosa più eclatante, però in generale credo i nostri ragazzi siano stati completi nel costruire e nell’inserirsi. Bravi nel rifinire e per una volta anche bravi nel segnare tanti gol».

L’articolo Adani incensa Dimarco: «Riesce a ricoprire 3 ruoli, è un terzino moderno anche in costruzione» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG