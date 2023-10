Daniele Adani, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva del momento dell’Inter di Simone Inzaghi in campionato

LE PAROLE – «La settimana scorsa avevo detto che l’Inter dipende da se stessa. E come vale nel bene, così vale anche nel male. Io credo che quella nerazzurra sia la rosa più forte in assoluto; rispetto alla Juventus ha la Champions ed è un problema in più anche se piacevole, perché si spera sempre di giocare la Champions e di arrivare fino in fondo come l’anno scorso. Va gestita nei cambi, va gestita nelle rotazioni e soprattutto da un punto di vista mentale. Sono tante le energie mentali che si spendono quando si gioca ogni tre giorni, l’Inter ha giocato almeno sette volte in tre settimane e sono tante partite.

L’allenatore deve avere la lucidità nel scegliere prima e nel saper cambiare in partita; Simone Inzaghi è un allenatore conservatore, nella sua comfort zone non sbaglia ma la partita molte volte necessita di qualche cambiamento, di un po’ più di creatività. Sul 2-2 ha cambiato ruolo su ruolo, questo non fa cambiare lo spartito tecnico-tattico. Lui si fida molto dei giocatori, ha una rosa lunga, ma ogni tanto un po’ di creatività in più serve. Prendiamo il Milan dove Stefano Pioli sullo 0-0 toglie Yacine Adli per Olivier Giroud e nell’azione del gol erano in quattro in area di rigore»

