Il giornalista Fabrizio Biasin guardando nella sua interezza l’avvio di stagione dei nerazzurri non fa drammi.

L’Inter arriva alla seconda sosta per gli impegni delle nazionali al secondo posto in classifica ed in testa al girone di Champions seppur in coabitazione con la Real Sociedad ma in questi giorni si parla quasi solo dei problemi della squadra di Inzaghi. Fabrizio Biasin non ci sta e risponde così a Pressing: “Ci sono rimasto malissimo per il pareggio di sabato col Bologna, al 13esimo del primo tempo sei avanti 2-0, poi arriva il pareggio su due errori clamorosi, per forza ci rimani male e vengono fuori tutti i fantasmi del passato. Però è anche ora di ragionare ad ampio raggio, fino all’altro ieri avremmo detto che l’Inter gioca a un livello europeo esagerato. L’Inter fin qui ha giocato 10 partite, ne ha vinte 7, pareggiate 2 e perse 1“.

Riccardo Orsolini

Buon avvio

“Ha il migliore attacco e la migliore difesa del campionato, è al secondo posto e la squadra al primo posto è stata battuta 5-1, quindi sinceramente la tragedia io non la vedo. Inzaghi non ha sbagliato la formazione, altrimenti non sei 2-0 dopo 13′. Si aspetta sempre l’inciampo di Simone Inzaghi per rompergli le balle, per fortuna in questa stagione è capitata solo 2 volte perché altrimenti è un massacro continuo e io lo sapevo già”.

L’articolo Biasin: “Vengono fuori i fantasmi del passato ma ad ampio raggio non riesco a vedere la tragedia” proviene da Notizie Inter.

