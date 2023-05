L’ex difensore Lele Adani è tornato a dire la sua sulla finale di Champions League.

Lele Adani alla BoboTv vede il Manchester City favorito ma non nettamente. “L’Inter nel complesso non ha concesso tanto alla Fiorentina rispetto a quello che ha creato. Nelle rotazioni, nell’esperienza, nella struttura fisica, nella qualità – perché è in forma – arriva alla partita col City per competere”.

Josep Guardiola

“Guardiola parla perché chi analizza sa come una squadra può fare male. Sa che giocatori come Dzeko, Lukaku, Lautaro sanno essere di un certo livello. Anche Barella e Calhanoglu hanno dimostrato di essere di alto livello. Credo che giochi l’attaccante belga dal primo minuto e credo che sarà in panchina Mkhitaryan all’occorrenza, con Brozovic chiamato a fare filtro. Per me non sarà 50-50, ma l’Inter ha esperienza e ha lo stato di salute e i cambi per tenere testa al City che ovviamente non può essere dominato. Il club inglese è sicuramente favorito“.

