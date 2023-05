Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha lasciato a casa Lautaro Martinez per la tourneè della Nazionale in Asia: ecco perchè

Come spiegato dal giornalista di Tyc Sports Gaston Edul, c’è un motivo ben preciso ad aver spinto il ct dell’Argentina Lionel Scaloni a non convocare l’interista Lautaro Martinez per la tourneè in Asia di questa estate.

Il giocatore, dopo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City, si sottoporrà a un trattamento per la caviglia. L’obiettivo dell’attaccante nerazzurro è iniziare bene la prossima stagione.

