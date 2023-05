Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito alla finale di Champions League del 10 giugno tra Inter e Manchester City

Sulle frequenze di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni parla così della finale di Champions League del 10 giugno, che vedrà contrapporti Inter e Manchester City:

LE PAROLE- «I nerazzurri potevano far 5 o 6 gol in finale di Coppa Italia, anche se ha giocato meglio la Fiorentina che lascia troppe ripartenze. Champions? Se il City gioca come col Real c’è lo 0% di chances, ma il calcio è strano»

L’articolo Zazzaroni: «Se il City gioca come col Real, l’Inter non ha chances» proviene da Inter News 24.

