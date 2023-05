L’attaccante del Sion Mario Balotelli non riesce a scegliere per chi tifare tra le due finaliste di Champions League.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Mario Balotelli per parlare di Manchester City-Inter. “Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci. Il mio cuore è diviso a metà, meglio non dire altro. La testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe. Ma non si può. La A viene un po’ snobbata, ma i fatti dicono che le nostre squadre si fanno valere”.

Champions League

“Ho visto Inter-Fiorentina: partita bellissima, con contenuti tecnici di alto livello. L’Inter è in forma e ha tanti giocatori che fanno la differenza. A cominciare dal mio amico Dzeko, ma non trascurerei Lukaku e lo scatenato Lautaro: bellissimo il secondo gol con i viola. L’esperienza mi dice che in finale, in partita unica, è meglio arrivare sfavoriti. E comunque la squadra di Guardiola esprime un gran bel calcio, ma anche quella di Inzaghi è molto efficace. Con Edin c’era un feeling incredibile. Quando è venuto in Italia ad alcuni amici romani lo dissi subito: aspettatelo, è un fenomeno. Anche a Milano fa la differenza. Erling è straordinario. Anche su di lui Mino Raiola aveva avuto un grande intuito. Nel City abbondano gli uomini assist: Guardiola sa bene come servirlo e lui è un cecchino formidabile“.

L’articolo Balotelli: “Ho il cuore a metà tra Inter e City, vorrei vincessero entrambi, meglio arrivare da sfavoriti in finale” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG