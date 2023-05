Il quotidiano Libero scrive dell’Inter e di Joaquin Correa, infortunato nella finale di Coppa Italia: l’analisi

Ecco le parole con cui il quotidiano Libero parla di Joaquin Correa e dell’apporto che un giocatore come lui ha sull’Inter:

INTER E CORREA- Difficile che Correa recuperi per la finale di Champions e questo surreale infortunio calciando il pallone dopo il fischio finale sarà la fine di un’esperienza interista tendente al drammatico. Il Tucu non ha mai reso e le sue continue assenze (sommate a quella di Lukaku) hanno sfiancato Dzeko e Lautaro in inverno, costringendo l’Inter a lasciare punti per strada. Il Tucu, 17° per impiego nella rosa davanti ai soli Handanovic, Gagliardini, D’Ambrosio, Asslani e Bellanova, è stato quasi dannoso. A giugno sarà addio e servirà una riserva più affidabile. Nella speranza che ci siano acquirenti per un elemento, l’ex Lazio, che ha faticato moltissimo nel suo biennio interista…

L’articolo Libero- Per l’Inter un giocatore come Correa è un problema proviene da Inter News 24.

