L’ex difensore Lele Adani ha lodato le mosse della dirigenza nerazzurra sul mercato.

Lele Adani a Viva el Futbol ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce e non solo. “Secondo me l’Inter è seria, centrata, consapevole e gioca sicura. Ero allo stadio, ho visto stagioni dell’Inter che partite come Inter-Lecce, l’Inter le finiva 1-1. Voi direte, ma il Lecce non ha tirato in porta. Io ve lo assicuro, l’Inter è talmente in fiducia che se non si fa male da sola come col Genoa, l’Inter è abbastanza in controllo anche senza accelerare. La partita non mi è piaciuta tanto, è stata una partita al piccolo trotto anche se si sudava stando seduti. L’Inter ha raddoppiato, poteva farlo prima o anche dopo, solo l’Inter può perdere questo scudetto. Non posso non dare l’Inter staccata in alto su tutte le altre, non c’era Lautaro, Taremi non ha fatto una partita brillante ma è un giocatore di calcio. La squadra ha consapevolezza, ha l’attitudine giusta, anche al rallentatore è da prima della classe”.

Mehdi Taremi

Sui nuovi

“Non ho visto novità in campo, Taremi appena va in condizione è un giocatore importante. Zielinski andrà a prendere il posto di Mkhitaryan, una grande chiamata a parametro zero. Giocatore unico nel modo di controllare la palla, segnare, di legare il gioco, giocatore di livello alto”.

Sul difensore argentino

“Palacios è un ragazzo che ha 35-40 partite in Argentina, fisicamente immaginate di vedere il passo di Materazzi ma che gioca da terzo, da interno sinistro. Abituato a giocare in un tipo di squadra dove raramente giocavi così propositivo come gioca l’Inter coi centrali. Quindi è tutto da crescere e valutare, un’operazione alla Bisseck, altra chiamata giusta. Ma Palacios va valutato se riesce a stare a questo livello, è un longilineo che gioca da interno. Una chiamata che non è nemmeno costata così poco, l’Inter è talmente in fiducia nelle operazioni che dà tempo a quelli che arrivano. Una chiamata più audace di Bisseck, che è andata benissimo ma Bisseck era già più forte”.

