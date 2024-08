Il Toro è disponibile per il match contro l’Atalanta mentre uno tra Thuram e Taremi è pronto a fargli da spalla per comporre un tandem del gol

Nel mondo del calcio, le strategie e le scelte tecniche possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è di fronte a decisioni cruciali che potrebbero influenzare non solo le prossime partite ma l’intera stagione. Con uno sguardo approfondito ai giocatori chiave e alle nuove acquisizioni, cerchiamo di capire quale direzione prenderà il club nerazzurro in questo cruciale inizio di stagione.

Il recupero tempestivo di Lautaro

Lautaro Martinez si è ripreso sorprendentemente in fretta da un infortunio all’adduttore sinistro, tornando già ad allenarsi con il gruppo. La sua prontezza non solo offre a Inzaghi un’opzione offensiva aggiuntiva ma segnala anche la profondità e la qualità dell’attacco dell’Inter, che nell’ultima stagione ha dimostrato di poter contare su varie fonti di gol. Con 13 reti all’attivo nel corso della stagione 2023-24, Hakan Calhanoglu si è distinto come una delle figure più prolifiche del reparto offensivo, dietro solo a Martinez.

Lautaro Martinez

Un attacco variegato

L’Inter, in vista della nuova stagione, si presenta con un reparto avanzato notevolmente variegato. Marcus Thuram, entrato a far parte dell’Inter dall’estate del 2023, ha già dimostrato il suo valore segnando due gol contro il Genoa. La sua abilità nel finalizzare le azioni sia con potenza che con tocchi di classe aggiunge un’ulteriore dimensione all’attacco nerazzurro. Anche giocatori come Dimarco hanno fatto la loro parte nell’ultimo campionato, contribuendo con cinque reti alla conquista del titolo. Si prevede, quindi, che l’Inter continui a sfruttare la sua capacità di segnare da varie posizioni e con diversi giocatori.

Nuovi arrivi e potenziale impatto

Un nuovo volto alla Pinetina è Tomas Palacios, il giovane difensore argentino proveniente da Independiente Rivadavia, che dopo aver superato le visite mediche e ottenuto l’idoneità, attende solo l’ultimo nullaosta dalla Federcalcio argentina per iniziare ufficialmente la sua avventura con i campioni d’Italia. Il club ha investito 6,5 milioni per assicurarsi le sue prestazioni, suggerendo alte aspettative per il suo contributo alla squadra.

Dilemmi tattici e scelte future

Inzaghi si trova davanti a scelte tattiche non semplici. Con la panchina che offre opzioni di qualità come Taremi e un Thuram già in forma, il tecnico potrebbe decidere di ruotare i suoi attaccanti o di optare per una formazione che massimizzi la loro presenza contemporanea in campo. Inoltre, la presenza di giocatori in grado di segnare da calcio di punizione e da fuori area aggiunge ulteriori variabili alla formula vincente dell’Inter. La decisione su chi schierare dall’inizio nella prossima partita e l’utilizzo di Lautaro Martinez, in particolare, mostreranno la volontà di Inzaghi di sperimentare o di affidarsi ai suoi giocatori di fiducia in momenti chiave.

