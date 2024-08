Dopo la cessione di Koopmeiners alla Juventus la squadra di Gasperini si presenta a San Siro tra rientri e soprattutto assenze pesanti

Nel mondo del calcio, altalenanti sono le sorti delle squadre alla vigilia di importanti incontri: talvolta, il ritorno in campo di giocatori chiave può iniettare nuova linfa e speranza, mentre in altri casi, gli infortuni possono rappresentare ostacoli non indifferenti. Il caso dell’Atalanta ne è un esempio emblematico, con il tecnico Gian Piero Gasperini che si trova a dover navigare tra queste due realtà contrastanti. Da un lato, l’entusiasmo per il rientro di un talento offensivo, dall’altro, la preoccupazione derivante dalla perdita temporanea di una nuova stella.

La speranza di un ritorno

Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, torna a calcare il terreno di gioco insieme ai suoi compagni di squadra, mettendo potenzialmente fine a una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. La sua assenza dai campi, richiesta in seguito all’interessamento del Paris Saint-Germain, sembra ora un capitolo chiuso. La notizia del suo rientro in gruppo per la seduta pomeridiana di mercoledì risveglia l’ottimismo in vista della prossima sfida contro l’Inter a San Siro, poiché Lookman potrebbe non solo partecipare alla partita, ma potrebbe persino figurare nell’undici titolare, fornendo così un apporto significativo all’attacco bergamasco.

Nicolo Zaniolo

La delusione di un’assenza

Parallelamente, l’Atalanta deve fare i conti con un contrattempo riguardante Nicolò Zaniolo, il nuovo numero 10 della squadra che ha debuttato con la sua nuova maglia domenica scorsa. Zaniolo, dopo aver manifestato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro durante l’allenamento di martedì a Zingonia, dovrà rinunciare all’importante confronto con l’Inter. Questo infortunio rappresenta il secondo problema fisico in breve tempo per il giocatore, precedentemente alle prese con una tendinite al piede sinistro, lo stesso sottoposto a operazione. La sua indisponibilità costituisce un duro colpo per la squadra, considerato il potenziale impatto che avrebbe potuto avere in campo.

Tra rientri e nuove sfide

Questo scenario misto di speranza e preoccupazione riflette la natura imprevedibile dello sport e, in particolare, del calcio, dove le dinamiche di squadra sono in costante evoluzione. L’Atalanta si appresta a fronteggiare l’Inter con un mix di fiducia, dati i rientri, e cautela, date le assenze. Questa realtà sottolinea l’importanza di avere una rosa ampia e versatile, capace di affrontare ogni eventualità. Con Lookman potenzialmente pronta a fornire il proprio contributo offensivo e l’assenza forzata di Zaniolo, gli occhi saranno puntati su come Gasperini riuscirà a orchestrare la sua formazione, dimostrando una volta di più la resilienza e la strategicità richieste nel calcio di alto livello.

