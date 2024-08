Parte la super Champions con girone unico. Ecco le otto big favorite per questa edizione che vedrà ben cinque italiane in lizza.

La ribalta del calcio europeo si accende con il via alla nuova edizione della Champions League, un torneo che quest’anno si presenta in una veste rinnovata e ancor più sfidante. Con la nuova formula a 36 squadre e un girone unico, la competizione promette spettacolo da settembre a gennaio, introducendo anche partite il giovedì. Tra i protagonisti ci sono cinque squadre italiane – Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan – pronte a dare battaglia sul campo europeo. Tutti gli occhi sono puntati sul Real Madrid dell’allenatore Carlo Ancelotti, detentori del titolo e con un palmares che conta 15 vittorie, un record straordinario che li pone ancora una volta tra i favoriti principali anche solo per l’ingaggio di Kylian Mbappe.

Nuovi Arrivi e Aspirazioni

Il calciomercato estivo ha visto movimenti interessanti che potrebbero influenzare gli equilibri nella corsa al titolo europeo. Il Real Madrid si è rinforzato con le stelle Kylian Mbappé e la giovane promessa brasiliana Endrick, amplificando il proprio potenziale offensivo. Ma non sono gli unici a cercare il successo: il Bayern Monaco, con il nuovo tecnico Kompany e diversi volti nuovi come Olise e la conferma di Harry Kane, vuole riprendersi la scena europea dopo il successo del 2020.

Le Sfide degli Inglesi

Il Manchester City di Guardiola, dopo il disappunto dell’ultimo anno, ha aggiunto nuove forze con Savinho e il rientro di Gundogan, puntando sulla consolidata squadra che include stelle del calibro di Haaland e De Bruyne. Il Liverpool, da parte sua, spera di rivitalizzare le proprie ambizioni europee sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, rinforzando la squadra con Chiesa e il portiere Mamardashvili.

La Ricerca della Gloria

Non mancano squadre pronte a rompere gli schemi e a sorprendere: l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha speso quasi 200 milioni di euro in nuovi arrivi come Julian Alvarez per tentare finalmente di conquistare la tanto agognata Champions League. Altri club come il PSG, il Barcellona, e sorprese dell’ultima stagione come il Borussia Dortmund cercano di lasciarsi alle spalle le delusioni passate, piazzando acquisti mirati per rinforzare le proprie rose.

Tra Sogni e Realtà

L’edizione di quest’anno della Champions League si preannuncia come un banco di prova importante, non solo per le consuete grandi del calcio europeo, ma anche per quelle squadre che ambiscono a lasciare un segno indelebile nella storia del torneo. Con una formula rinnovata e sfide che promettono scintille fin dalle prime giornate, il calcio europeo si prepara a vivere mesi di pura emozione e passione. La domanda che resta è: chi riuscirà a sollevare l’ambita Coppa delle Grandi Orecchie alla fine di questa lunga e avvincente cavalcata europea

