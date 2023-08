L’ex difensore Lele Adani ha detto la sua sui cambiamenti del reparto offensivo nerazzurro.

Lele Adani alla BoboTv ha parlato dell’attacco dell’Inter che secondo lui è depotenziato rispetto a quello della passata stagione. “L’Inter ha variato ma rimane la più competitiva. Arnautovic ha giocato qualche partita in Champions nel Werder, l’Inter è stata l’ultima finalista: è come se togli Haaland e metti Djuric”.

Marko Arnautovic

“Arnautovic per me è forte, conosce il gioco e ha due palle così: si stacca da tutti e non sente i fischi, è giusto che abbia avuto la possibilità di andare in una big. Ma l’Inter ha perso Lukaku e Dzeko: non si colma tutto con solo Arnautovic. Non raccontiamo agli interisti che basta: l’Inter compete per lo scudetto così, ma non diciamo che basta rispetto a quello che c’era perché non è così“.

proviene da Notizie Inter.

