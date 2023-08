Calcio e finanza ha analizzato i costi di Pavard: ecco quanto impatterà sulle casse dei nerazzurri il difensore francese

Dando quasi per certo l’arrivo di Pavard all‘Inter, Calcio e finanza ha analizzato i costi del difensore francese per i nerazzurri:

«Pavard dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni, motivo per cui la quota ammortamento nella stagione 2023/24 sarebbe pari a 6 milioni di euro. Lo stipendio dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro netti e godrebbe delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024 (nel 2023 Pavard non può essere considerato residente fiscale in Italia, arrivando dopo la data limite del 2 luglio). Se così fosse, lo stipendio lordo per la prima stagione ammonterebbe dunque a 7,9 milioni di euro. Sommando questo dato a quello della quota ammortamento avremo un costo complessivo pari a 13,9 milioni di euro per il 2023/24».

