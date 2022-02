Adani: “L’Inter ha rinunciato a giocare dopo il vantaggio, il Milan c’era con lo spirito”

L’ex difensore tra le altre anche dell’Inter Lele Adani ha commentato così il derby nella classica diretta su Twitch della BoboTv. “Questo Milan ci ha dimostrato che l’improbabile può accadere, pur essendo nettamente inferiore all’Inter a livello di valori. Gli ultimi 20′ del derby senza volerlo l’Inter era diversa da quella con la Juve”.

“Come idea l’Inter non ha scelto di contenere, non è stata più pericolosa, il Milan non ha fatto tanto ma c’era con lo spirito. L’Inter si è paralizzata senza volerlo. 4 dei 5 cambi che ha fatto Inzaghi hanno vinto la Supercoppa. Ora è colpa di Sanchez, Vidal non è entrato bene, ma con la Juve i cambi andavano bene. Grande partita dell’Inter, ma poi si è un po’ fermata”.