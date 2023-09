L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, si è espresso così sul pareggio dei nerazzurri contro la Real Sociedad e sul campionato

Intervistato da TMW, Lele Adani ha commentato così il pareggio tra Real Sociedad ed Inter e si è espresso sulle possibilità del passaggio del turno per i nerazzurri.

SU REAL SOCIEDAD-INTER – «Sì, hanno sofferto. All’Anoeta la Real Sociedad gioca sempre un calcio molto propositivo. Ha avuto diverse opportunità, l’Inter non è stata la solita squadra brillante. Ha regalato il primo gol, però poi la consapevolezza e il processo di continuità, chiaramente insieme a Lautaro, hanno permesso di rimediare una situazione un po’ complicata».

APPROCCIO SBAGLIATO ALLA GARA? – «Sì, la Champions League ti punisce. Se non approcci bene, se non gestisci bene ogni minuto di gara e non sai vivere dentro la stessa gara più tipologie di gare, ti fa pochi sconti. Soprattutto squadre di livello internazionale, come la Real Sociedad».

INTER RESTA FAVORITA NEL GIRONE? – «Direi di sì, l’Inter può passare il turno. Ma la cosa che va sottolineata è che se lo deve meritare. È il merito che ti porta a rispettare i pronostici, se cali un attimo l’attenzione, il livello della Coppa dei Campioni è così alto che rischia di farti pagare dazio».

DIFFICILE CHE LO SCUDETTO RESTI A NAPOLI? – «Questo si fa fatica a dirlo, è appena cominciato il campionato. Diciamo che l’Inter è molto attrezzata, la Juve è forte e non ha le coppe… non è così scontato che il Napoli si riconfermi. Mi piacerebbe capire che strada prendono col nuovo allenatore, perché secondo me adesso sono a metà strada».

