L’ex portiere Luigi Turci ha parlato di Filip Stankovic in prestito alla Samp e dell’avvicendarsi all’Inter tra Onana e Sommer

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex portiere Luigi Turci si è espresso così sul portiere dell’Inter Yann Sommer, sull’ex nerazzurro Onana e sul giovane Filip Stankovic, in prestito alla Sampdoria.

SU STANKOVIC – «Stankovic è entrato alla Samp attraverso l’affare Audero. È molto giovane, ha delle potenzialità, ha già giocato in Olanda col Volendam e confermandosi poi in Eredivisie. Ha delle potenzialità, ha fatto un paio di errori evidenti dovuti ad inesperienza e pretese alte che si sono poste su di lui. Con Pirlo si sta esasperando la costruzione dal basso, ma lui ha bisogno di tempo nonostante sia veramente forte caratterialmente».

FUORI ONANA, DENTRO SOMMER: AFFARE PER L’INTER? – «Quando arrivai alla Samp in porta c’era Viviano. La società decise di cambiare e mi chiesero di scegliere un profilo: nominai Sommer, che giocava al Borussia Moenchengladbach. Si informarono sui costi e capirono che era inarrivabile. Ho avuto lo scorso anno la possibilità di parlare con i preparatori di Onana e non mi aspettavo che rendesse così tanto. Ora a Manchester non sta ripetendo le stesse prestazioni ed è regredito sotto il punto di vista tecnico. Presumo che l’Inter abbia fatto un affare».

