Lele Adani esalta Giroud e la Francia dopo la vittoria all’esordio contro l’Australia: ecco la sua analisi

Nel corso della telecronaca di Francia-Australia, Lele Adani ha più volte esaltato la prestazione della formazione di Deschamps sottolineando soprattutto 3 dimensioni della squadra.

GIROUD – «All’inizio Giroud non stava toccando palla, non faceva una sponda. Bisogna allargare il gioco e nel momento in cui lo fai lui viene coinvolto. Questo è un ragazzo che va premiato con palloni laterali».

LA FORZA DELLA FRANCIA – «La Francia è forte ovunque. Non rimpiange chi non c’è più di Russia 2018: Matuidi, Pogba, Kanté. Tre giocatori che vengono sostituiti bene dai ragazzi che ci sono oggi».

L’IDENTITA’ – «La Francia potenzialmente avrebbe 4 squadre: i titolari che vanno in campo; le riserve pronte a entrare che sono importanti e fanno bene; quella in infermeria, i tanti che mancano, ultimo dei quali Benzema che non so perché Deschamps ha scelto di non sostituire; infine, quella dei giocatori tipo Koulibaly che avrebbero potuto scegliere la Francia e invece hanno optato per altre nazionali».

