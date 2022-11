Manchester United, rivoluzione in vista per i Red Devils: i Glazer, propietari del club, stanno valutando la cessione

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United cambierà presto proprietà.

I Glazer, che oggi hanno ufficialmente salutato Cristiano Ronaldo, sono infatti interessati a valutare eventuali offerte da parte di investitori esterni per dare il via ad un’asta per la cessione del club. A conferma di ciò, in serata, è arrivato anche il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – Questo processo è progettato per migliorare la crescita futura del club, con l’obiettivo finale di capitalizzare le opportunità sia sul campo che dal lato commerciale. Il Consiglio prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche, inclusi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni che coinvolgono la società. Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture, l’espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ciascuna nel contesto del miglioramento del successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club squadre e portando benefici ai tifosi e ad altre parti interessate.

