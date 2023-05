Le parole di Lele Adani, opinionista calcistico, sull’euroderby tra Milan ed Inter in Champions League. I dettagli

Lele Adani è uno degli opinionisti che più piacciono o dividono. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato in merito al derby di Champions League e anche lui, come tutti gli altri, sa quanto la variabile presenza o meno di Leao possa incidere sulla dinamica e sull’esito della sfida: è indubbio che il Milan senza il portoghese perde molto del suo potenziale offensivo perché «Pioli ha plasmato la sua squadra intorno a Leao, creando una delle corsie più pericolose d’Europa in coppia con Theo, lì sulla sinistra».

IL MOMENTO DELL’INTER – «Probabilmente i nerazzurri attraversano il loro migliore momento proprio nel clou della stagione. Tra Lazio, Verona e Roma hanno segnato 11 gol, subendone appena uno. Hanno trovato continuità di prestazioni e di risultati. É cresciuto Lukaku, Lautaro segna o fa assist, che parta dall’inizio o entri a partita in corso, Brozovic è tornato lui, Barella e Dimarco sono in gran forma…».

LU-LA TITOLARI INSIEME NON GIOCANO DAL 19 MARZO – «Ma adesso Romelu ha fatto abbastanza per insinuare almeno il dubbio nella testa di Simone Inzaghi. Io mi aspetto che il tecnico nerazzurro non decida l’attacco titolare del derby per scelte precostituite, ma sulla base della logica del momento».

IL MILAN PUO’ DIFENDERSI BENE COME COL NAPOLI – «Io rigiro subito la questione, l’Inter la devi attaccare per metterla in difficoltà. Se ai nerazzurri fai fare la partita, rischi per forza perché sa come creare occasioni da gol a raffica e, rispetto al Napoli, ha più esperienza nel leggere i momenti della partita».

PRESSIONI DEI DEI DUE TECNICI – «La pressione la sentono tutti, anche i giocatori. Ma Inzaghi, sebbene abbia meritato tutto quello che ha ottenuto da allenatore dell’Inter, ha una rosa più forte e non possono bastare le coppe e le supercoppe alzate sinora. Pioli, invece, ha uno scudetto vinto a sorpresa».

